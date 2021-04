Malfitano su Fabian: “È un calciatore incompiuto, non ha continuità”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Marte Sport Live” su Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“Il fatto che ogni volta che viene stabilito un provvedimento contro il Napoli si solleva un sospetto on un complotto m’infastidisce: perché? Champions League? L’Atalanta è un rullo compressore e faccio fatica a pensare in questo momento a squadra in grado di batterla. Ora sfidano la Juventus ma non esistendo il fattore campo ogni partita ha un qualcosa a sé”.

“Osimhen? Non ne ho idea su quali siano le aspettative su di lui, c’è una divisione di critica e tifosi. Fabian Ruiz? Calciatore incompiuto. Ha talento ma ciò non riesce a garantirlo con la continuità. Ma comunque la prestazione di ieri mi ha impressionato, sembrava forsennato”.