Chiariello: “De Laurentiis non doveva fregarsene, ha dato ascolto ai tifosi. Manolas? È un disastro!”

Umberto Chiariello ha espresso alcune parole in merito al Napoli ai microfoni di Canale 21. Di seguito quanto evidenziato:

“De Laurentiis non ha sbagliato, ha cambiato allenatori per raggiungere degli obiettivi. Ha fatto un errore sentimentale: il presidente si affeziona, nel cinema la gente sta con lui anche per 27 anni. Certi calciatori non vuole mandarli via, tipo Koulibaly e Hamsik. Ha ascoltato troppo la piazza e i suoi sentimenti, non doveva fregarsene. Koulibaly e Allan doveva cederli senza pensarci troppo.

Manolas con Vargas e Inler è il più grosso pacco dell’era De Laurentiis. Sì, anche Inler, perché quando arrivò doveva essere l’uomo della svolta del centrocampo ed è finito in panchina con Mazzarri. Vargas doveva sostituire Lavezzi e non ha mai giocato. Manolas è stato pagato tantissimo per prendere il posto di Albiol, ma è un disastro”.