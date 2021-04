Venerato: “Su Koulibaly ci sono cinque o sei club di Premier League e Bundesliga”

Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Koulibaly all’Everton? De Laurentiis e Ancelotti sono rimasti in buoni rapporti e spesso si sentono, quindi probabilmente hanno parlato di Koulibaly. Non credo però che l’Everton abbia parlato con Ramadani (agente Koulibaly, ndr). Il vero mercato per Koulibaly e Fabian Ruiz inizierà da giugno in poi, se non anche dopo. Ci sono motivi economici che impediscono grandi investimenti. Su Koulibaly, ad esempio, ci sono cinque o sei club di Bundesliga e Premier League, ma per ora nulla di concreto, solo semplici sondaggi”.