GdS – Non sembrano esserci margini di rinnovo per Gattuso: l’allenatore conosce bene la posizione del presidente sulla faccenda

Secondo ciò che scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Rino Gattuso sa bene che la posizione del presidente non è cambiata, nonostante il Napoli attraversi comunque un momento di buona forma, visti gli ultimi risultati. È seriamente in discussione la permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli, anche per le decisioni dello stesso allenatore, come si legge bene anche in queste poche parole sulla Rosea:

“Il futuro napoletano di Rino è fortemente in discussione, anche se non del tutto compromesso perché De Laurentiis è un presidente che spesso rivede le proprie decisioni. Al di là di quello che lui pensa, però, c’è la volontà dell’allenatore che, al momento, pare non contemplare l’eventuale rinnovo del contratto“.