Chiellini: “Il Napoli è una squadra molto tecnica. Dobbiamo avere pazienza e sfruttare i loro errori”

A pochi minuti dall’inizio del match Juventus-Napoli, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando esci dalla Champions qualche strascico c’è sempre, l’abbiamo avuto anche negli anni scorsi, era da mettere in preventivo. Speravamo in un risultato diverso, soprattutto col Benevento, perché col Torino abbiamo giocato nel modo giusto. Ora abbiamo una partita difficile da giocare, contro una squadra che sta bene e ha grandi valori. Dovremo essere quasi perfetti per vincere”.

Sul futuro di Pirlo.

“Ci stiamo concentrando sulle partite. Chi ha giocato in grandi squadre è abituato a tutte queste chiacchiere, non ci compete con tutto il rispetto. Siamo molto concentrati sulle prossime partite, a partire da quella di oggi contro il Napoli”.

Chiellini ha espresso alcune parole anche su Juventus Tv. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli è una squadra molto tecnica. La gara si deciderà negli episodi. Dobbiamo pazientare e sfruttare i loro errori, non commettendone noi tanti. Ci vuole una prestazione di alto livello, ma stiamo bene”.