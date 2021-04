Pedullà: “Hysaj-Milan, la distanza è minima: i rossoneri pronti al colpo in caso di certezza Champions”

Come si legge dal portale dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nome di Elseid Hysaj è sulla lista del Milan. La richiesta del difensore albanese in scadenza è di tre milioni a stagione, ma l’operazione si può chiudere a 2,5 di bonus.

Il profilo di Hysaj è ancora giovane (27 anni), perciò il Milan preferisce andare su un parametro zero, ritenendo eccessiva la richiesta dello United per Dalot di 20 milioni.

I rossoneri vogliono affondare il colpo quando ci sarà la certezza della presenza in Champions League, ma come scritto sul portale di Alfredo Pedullà, non si esclude che la trattativa possa avvenire anche in tempi più brevi.