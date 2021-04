Bianchi: “Con la Juve sarà Mertens il centravanti, Osimhen ha qualità ma il belga sa come si affrontano queste partite”

Rolando Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso di Arena Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Credo che il Napoli mercoledì parta con Mertens nel ruolo di centravanti. Osimhen ha delle qualità, ma Mertens sa già come affrontare gare come quelle contro la Juve. Sanabria è bravo, ma nel Toro non sarà facile sostituire Belotti. Il Napoli è più in forma della Juve però i bianconeri hanno grandi calciatori che possono risollevarsi in qualsiasi momento”.