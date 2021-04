Bakayoko, troppo alta la richiesta del Chelsea per il riscatto: a fine stagione tornerà a Londra

Per ora un solo obiettivo: il quarto posto. Soltanto una volta conquistato, o una volta arresosi alla sorte avversa, il Napoli potrà ragionare sul futuro. C’è tanto da pianificare, tanto da ricostruire. I primi pensieri sono già in fase di sviluppo, ma le vere e proprie decisioni non possono prescindere dalla Champions. Di sicuro c’è che di questo futuro non farà parte Tiemoué Bakayoko.

Il Chelsea chiede tra i 18 e i 20 milioni per il riscatto del francese, che ha dimostrato poco nelle ultime uscite. Una cifra che non rispecchia il valore della stagione disputata dall’ex Milan e che quindi il Napoli non sembra intenzionato a sborsare. Bakayoko a fine stagione farà ritorno a Londra per poi cercarsi una nuova sistemazione.