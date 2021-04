Dott. Portella, responsabile tamponi: “I risultati di Zielinski arriveranno alle 20:00. Potrebbe essere un falso positivo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio dei tamponi della SSC Napoli:

“Zielinski non ha effettuato i tamponi rapidi presso i laboratori della Federico II, ad oggi attendiamo i tamponi di tutto il gruppo squadra per le 14.00 ed i risultati li avremo in serata, dopo le 20:00. Non so esattamente cos’è successo, ma quello che posso dire è che i test antigenici sono meno precisi dei test molecolari. Non è impossibile che si sia verificato una falsa positività. Zielinski è un soggetto che ha già contratto il Covid ad ottobre, in prossimità della partita con la Juventus, non è così frequente che ci sia una ricaduta. Stasera dovremmo riconfermare la negatività, mi sembra abbastanza logico. Tuttavia, questo virus ci ha abituati a sorprese, quindi non posso esserne certo. Continuiamo a non sapere quanto tempo dura l’immunità, né se c’è la possibilità di essere nuovamente infettato: i dati non sono ancora del tutto chiari”.

“Immunità dopo i vaccini? Sono uno dei primi vaccinati e non so per quanto tempo sarò immune, spero molto a lungo. Dovremmo valutarlo con il tempo, i dati che raccoglieremo ci daranno delle indicazioni. Al momento, le persone che sono state vaccinate tra dicembre e gennaio hanno un buon livello di anticorpi – che non sono l’unico indice di immunizzazione – ma di certo c’è bisogno di tempi più lunghi per poter avere un quadro più chiaro. I vaccini sono stati preparati l’estate scorsa e messi sul mercato a dicembre, pertanto c’è stato poco tempo per capire. Ciò che ho visto io è che, i livelli di anticorpi contro il Covid, sono maggiori nei vaccinati che in coloro che hanno già contratto il virus”.