Ezio Capuano: “Nella mia carriera ho commesso qualche errore che è pesato. Mertens? Lo ripeterei: sono innamorato di Insigne”

Ezio Capuano, allenatore di calcio, è intervenuto nel corso di “Radio Goal” alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato:

“Ho guardato la Serie A per un breve periodo all’estero: nel corso della mia carriera ho commesso qualche errore che è pesato alla lunga, anche sotto il profilo della comunicazione. Ho allenato in tutte le piazze importantissime e mi auguro di trovare un nuovo progetto importante per il prossimo anno. Mertens? Lo potrei ripetere ancora, non lo conoscevo, invece, io sono innamorato di Insigne“.