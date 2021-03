Crotone, Messias lancia la sfida: “Con il Napoli daremo tutto, dobbiamo lottare fino alla fine”

Junior Messias, attaccante del Crotone, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per noi sarà difficilissima con il Napoli ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Ci stiamo allenando bene, con lo spirito giusto. Mancano dieci finali e dobbiamo lottare per la nostra permanenza in Serie A. Non è facile ma dobbiamo lottare finchè la matematica non ci condannerà.

Ora metto da parte i sogni e penso solo alle partite che restano da giocare. Non sarà facile salvarci ma tutto è possibile. Per il successo non ci sono segreti, bisogna solo lavorare sempre”.