Venerato: “Il Napoli cambierà sicuramente allenatore. In Italia tra le grandi solo Milan e Inter hanno le panchine salde”

L’esperto di mercato e giornalista Rai, Ciro Venerato, ha rilasciato una dichiarazione nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Le grandi squadre non potranno fare investimenti straordinari e dovranno lavorare sulle cessioni importanti, e qualcuna di queste farà rumore. Si prevede un giro di valzer di panchine, ad esempio a Roma potranno cambiare i tecnici sia per i giallorossi che per la Lazio. A Napoli di certo cambierà, Pirlo non è certo del posto. Le uniche eccezioni con panchine tranquille sono quelle delle due milanesi con Pioli e conte che meritano la conferma”.