Rai, Antinelli: “Insigne? Appena varca le porte di Coverciano è amico di tutti”

Il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, è intervenuto nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“La rifinitura di oggi sarà decisiva per Mancini per decidere se far giocare Barella dal primo minuto. C’è un dubbio che ci porteremo fino a stasera. Possibilità che Pellegrini giochi a centrocampo”.

“Insigne? È consapevole del fatto che sia un giocatore importante. Lui ha passato 5 commissari tecnici e adesso è a pieno titolo il numero 10 della Nazionale italiana. Sa che tutti lo reputano importante e per lui questo fa la differenza. Diventa amico di tutti appena varca le porte del cancello di Coverciano. Già dal Mondiale del 2014 era presente in Nazionale con Prandelli. Su quel lato l’Italia ha tanta qualità visto la presenza di Emerson Palmieri, Verratti ed Insigne. In Europa ce ne sono pochi che si ritrovano in campo come Insigne e Verratti“.

“Mancini? Credo che dopo il Mondiale in Qatar potrebbe prendere a far parte su una panchina di un grande club, in Italia o in Europa”.