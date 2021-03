UFFICIALE – Accordo trovato tra CBS e Lega: campionato e Coppa Italia sarà trasmesso in streaming negli USA

È appena arrivato l’annuncio sull’accordo tra CBS Sports e Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti per i prossimi tre anni del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

Il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, Paramount+, offrirà ai propri utenti la visione di ben 400 partite ogni stagione fino al 2024, comprese tutte le 380 gare valide per la Serie A, almeno 25 di Coppa Italia e infine la sfida di Supercoppa Italiana. Inoltre, una selezione di partite andrà in onda sui canali lineari di CBS Sports.

In più, CBS Sports offrirà contenuti addizionali, originali e gli highlights sui canali social e sul canale streaming di notizie sportive, CBS Sports HQ che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Invece, il punto di riferimento per gli appassionati di calcio negli Stati Uniti, Paramount+, trasmette ogni anno più di mille gare in diretta incluse le competizioni UEFA, la Liga e poi dalla prossima stagione si aggiungerà anche la Serie A.