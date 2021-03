Alvino: “Fabian e Koulibaly sono in vendita. Vi dico i nomi dei tre punti fermi sui quali il Napoli vuole puntare”

Nel corso della trasmissione televisiva Ne parliamo il lunedì, a cura di Canale 8, è intervenuto il collega Carlo Alvino per fare il punto sul mercato in uscita e chi resterà in casa Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Fabian Ruiz e Koulibaly sono in vendita, non Zielinski che invece è un punto fermo del Napoli sul quale vuole puntare. Nemmeno Osimhen e Lozano si muoveranno da Napoli. Per Kalidou dipenderà anche dalle offerte che arriveranno, è chiaro che se il Napoli non dovesse ricevere un’offerta congrua, il difensore dovrà convincersi a restare al Napoli. Magari fino a fine carriera”