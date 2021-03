GdS – Rrahmani fuori due settimane: tornerà col Crotone dopo la sosta

INFORTUNIO RRAHMANI – Amir Rrahmani salterà le prossime due partite con Milan e Roma. Non una buona notizia per Gattuso che ha iniziato a recuperare i pezzi per strada ma evidentemente ne ha perso un altro. L’albanese ha subito un’elongazione al bicipite femorale destro e tornerà dopo la sosta per le nazionali. Lo rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Rrahamni, i tempi di recupero

“A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli”.