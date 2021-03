Collovati: “Domenica il Napoli dovrà giocare sull’esperienza. Avesse il Napoli la fame che ha il Milan!”

L’ex calciatore (fra le altre) di Milan ed Inter, Fulvio Collovati, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione televisiva Giochiamo d’anticipo. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Ho visto stasera un Milan pieno di assenze. Non so chi recupererà ma non è da sottovalutare perché è una squadra che proprio in virtù delle assenze si unisce e lavorano l’uno per l’altro. Hanno portato a casa stasera un 1-1 che è molto importante. Il gol che ha fatto il Manchester United nasce da una disattenzione di Tomori; il Napoli dovrà giocare sull’esperienza.

Il Milan a centrocampo è tutto Kessié: il Napoli lì dovrà vincere la partita. Il Milan è stato in testa alla classifica un anno ed è la vera sorpresa del campionato. Non si può dire rigori o non rigori. I rossoneri giocano con tanta fame, l‘avesse il Napoli questa fame che ha il Milan parleremmo di altro. I rossoneri hanno anche imparato a giocare senza Ibrahimovic“.