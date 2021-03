CdS – Le condizioni di Lozano sono migliorate: il messicano potrebbe già essere convocato per San Siro contro il Milan

Hirving Lozano sta bene e potrebbe tornare tra i convocati già per la gara contro il Milan. Il messicano ha fatto grossi progressi negli ultimi giorni, dimostrando di voler tornare il prima possibile. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Le condizioni del Chucky sono migliorate a tal punto da non escludere la sua convocazione per la grande sfida in agenda domenica alle 20.45 a San Siro contro il Milan. La speranza esiste, è concreta, ma ogni decisione è rimandata ai test di metà settimana”.