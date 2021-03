L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Il giocatore non è stato cacciato, solo lui e il mister sanno il motivo per il quale ha terminato l’allenamento 10 minuti prima che finisse. Non c’è stato neanche un battibecco con un ragazzo della Primavera. Oggi si è allenato regolarmente”.