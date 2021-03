Alvino svela: “Mazzarri e Sarri al Napoli? Non ci sono le condizioni. De Laurentiis non vende la società”

Il giornalista Carlo Alvino, durante il filo diretto con i tifosi del Napoli a Radio Kiss Kiss, si è soffermato su ciò che è accaduto nell’ultima sfida di campionato che ha visto pareggiare gli azzurri per 3 a 3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ciò che fa più male però è come la squadra di Roberto De Zerbi è pervenuta al pareggio nel finale. In tale circostanza, Di Lorenzo, Bakayoko e soprattutto Manolas hanno commesso una ingenuità davvero clamorosa. Ecco quanto evidenziato:

“A me ha dato fastidio anche ciò che ha fatto Nikola Maksimovic in occasione della sua autorete che ha beffato l’incolpevole Meret. Il difensore ha sbagliato, si è posizionato male con il corpo e ha impattato male il pallone. Tale episodio mi ha molto innervosito.

Mazzarri e Sarri a Napoli? Rispondo a questa domanda affermando che non si sono create le condizioni giuste per riportarli in Campania. Vendita del Napoli? De Laurentiis non ha intenzione di cedere la società”, ha affermato Alvino.