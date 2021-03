Ziliani polemico: “Perché i check del VAR riguardo il Napoli non sono mostrati in tempo reale e sono poco chiari? Trentalange ci metta la faccia!”

Partita al cardiopalma e ricca di polemiche quella del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. Il pareggio raggiunto dai neroverdi con il penalty di Caputo lascia l’amaro in bocca agli azzurri. Alcune scelte arbitrali, però, portano altrettanti strascichi. In particolare Paolo Ziliani, sul suo profilo Twitter, ha posto l’accento sul gol annullato ad Insigne e suk mancato rigore a Politano ed ha ironizzato sulla poca tempestività e chiarezza delle immagini. Di seguito i Tweet del giornalista.

“Cara Lega ⁦Serie A, potresti per favore dire a Sky e Dazn che ovunque, per un check su fuorigioco, mostrano in tempo reale la linea che stabilisce la regolarità o meno del gol mentre da noi viene notte e spesso dal fermo non si capisce nulla?”.

“Rivisto solo ora (10′ dopo come nella migliore tradizione sia Sky che Dazn), il rigore su Politano commesso subito dopo il 2-2 era grande come una casa. Naturalmente, Var muto. Caro Trentalange, domani ci metta la faccia lei e spieghi Sassuolo-Napoli e Juve Spezia, grazie”.