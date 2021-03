Obiettivo quarto posto sempre più lontano: Roma ed Atalanta allungano in classifica, il Milan riacciuffa il risultato nel finale

Serata amara per il Napoli di Rino Gattuso che, dopo aver visto sfumare i tre punti nel finale contro il Sassuolo, si allontana sempre di più dalla zona Champions dopo le vittorie di Atalanta e Roma, rispettivamente per 5-1 in casa contro il Crotone e per 2-1 fuori casa contro la Fiorentina, e il pareggio del Milan in casa contro l’Udinese arrivato proprio all’ultimo minuto grazie ad un rigore trasformato dal solito Kessié. Situazione non semplice per il Napoli che, dopo la partita contro il Bologna di domenica prossima, dovrà affrontare tre partite decisive contro Milan, Juventus e Roma, tutte in trasferta.

