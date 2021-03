UFFICIALE – Lesione all’adduttore per Zlatan Ibrahimovic, Napoli a rischio per lo svedese

Brutte notizie in casa Milan dal punto di vista degli infortuni. Gli esami strumentali di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu non hanno dato esito positivo. Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per lo svedese, che verrà rivalutato con un esame strumentale fra una decina di giorni. Mentre per il fantasista turco si parla di un diffuso edema ai muscoli flessori mediali della coscia sinistra, problema che sarà da rivalutare secondo evoluzione clinica. Mentre Calhanoglu dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Napoli, Pioli potrebbe dover fare a meno di Ibrahimovic per la partita contro gli azzurri

Buone notizie invece per quanto riguarda Ante Rebic, dai test effettuati oggi non è stato segnalato nessun problema per l’attaccante.