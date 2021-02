Serie A – L’Atalanta batte la Samp. I bergamaschi scavalcano la Roma al quarto posto (LA CLASSIFICA)

L’Atalanta ha battuto la Sampdoria nell’anticipo delle 12:30 della 24esima giornata di Serie A. Gasperini e i suoi hanno battuto i blucerchiati a Marassi per 2-0. Claudio Ranieri con la Samp, settimana prossima affronterà il Genoa nel derby ed ha optato per un massiccio turnover contro i nerazzurri.

L’Atalanta ha sbloccato il risultato poco prima della fine del primo tempo. Al 40′ Malinovsky, ha consentito ai bergamaschi di andare a riposo con il vantaggio. Nella ripresa, ci pensa il solito Robin Gosens a chiudere i giochi e regalare tre punti alla Dea. Ora l’Atalanta in attesa della sfida di stasera tra Roma e Milan si piazza al quarto posto in classifica con 46 punti.

Quella con il Benevento per il Napoli quindi rischia di diventare una sfida da dentro o fuori. Gli azzurri non possono fallire il match delle 18.00 per non staccarsi troppo dalla zona Champions.

