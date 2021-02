Sassuolo, il report dell’allenamento in visti del Napoli: ancora differenziato per Boga e Chiriches

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della sfida di mercoledì contro il Napoli. I neroverdi non sono scesi in campo questo weekend a causa dell’emergenza Coronavirus in casa Torino. Ecco il report dell’allenamento:

“Oggi la squadra si è allenata al Mapei Football Center dove ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches. Domani in programma allenamento a porte chiuse”.