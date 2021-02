Rai – Domani giocherà Ghoulam titolare. Ritorno di Ospina tra i pali

Nel corso di “Radio Goal”, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista della Rai. Venerato ha dato importanti aggiornamenti sulla formazione che Gattuso schiererà domani contro il Benevento.

“Domani si torna a giocare a quattro in difesa e giocherà Ghoulam dal primo minuto, così ha deciso Gattuso. Ghoulam in questo momento ha la possibilità di attaccare, non ha problemi in quel caso. Quando invece deve tornare in difesa, ha dei piccoli problemi muscolari, per questo Gattuso ha voluto giocare a tre contro il Granada.

Si giocherà con il 4-3-1-2 che può diventare 4-3-2-1 o 4-3-3 nel corso della partita. Zielinski però preferisce giocare dietro le due punte, che saranno Politano e Insigne. Mertens partirà dalla panchina, non è ancora pronto per giocare dal primo minuto.

Il resto della formazione è questa. Ritorna Ospina tra i pali, Ghoulam e Di Lorenzo terzini, Rrahmani e Koulibaly al centro. A centrocampo pronti Elmas, Bakayoko, e Fabian Ruiz”.