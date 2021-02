Orrico: “Napoli squadra di femminucce, Fabian Ruiz e Zielinski sembrano dei gattini bagnati”

Corrado Orrico, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” esprimendo delle proprie considerazioni in merito ai problemi del Napoli in questo periodo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è una squadra di femminucce, leggera, fuori dall’agonismo. Io credo che il suo allenatore che è stato un campione di agonismo abbia voluto costruire una squadra più tecnica. Fabian Ruiz e Zielinski in alcuni periodi della partita rimangono come dei gattini bagnati se non inventano la giocata”.