Oddo: “Due mesi fa si parlava di rinnovo per Gattuso, oggi vive la situazione opposta. Le grandi società sono quelle che non mettono in discussione il proprio allenatore!”

Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara e soprattutto vecchio compagno di squadra di Gattuso ai tempi del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attuale tecnico azzurro ai colleghi de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fa quasi ridere pensare che fino a due mesi fa Gattuso era considerato tra i migliori astri nascenti come allenatori italiani e si parlava di rinnovo, oggi invece viene messo in discussione. Granada? Spesso nel calcio mi è capitato di essere sotto 2-0 e aver rimontato la partita, il Napoli ha nelle corde le possibilità di ribaltare la partita. Le società più forti sono quelle che non mettono mai in discussione il loro allenatore, in situazioni così spesso i calciatori mollano un po’ la presa”.