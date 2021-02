Napoli-Granada: scelte obbligate per Gattuso in attacco, occhio alla sorpresa 3-5-2 negli azzurri

Domani sera alle 18:55 il Napoli di Gattuso sarà impegnato nella gara casalinga contro il Granada valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I partenopei saranno chiamati all’impresa: dovranno riuscire a ribaltare il risultato dell’andata di 2-0 in favore degli spagnoli.

In casa Napoli Gattuso dovrà sopperire alle numerose assenze, soprattuto in attacco, dove gli unici elementi a disposizione sono Insigne e Politano. Possibile anche una maglia da titolare per Rrahmani in un inedito 3-5-2.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic (Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam); Fabian, Bakayoko (Lobotka), Zielinski; Elmas Politano, Insigne. All. Gattuso

Indisponibili: Ospina, Demme, Manolas, Hysaj, Lozano, Mertens, Osimhen e Petagna

GRANADA – Anche il tecnico degli spagnoli Martinez, forte comunque del vantaggio di due reti, dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti. In dubbio Herrera a centrocampo e, con ogni probabilità, out Soldavo in attacco.

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

Indisponibili: Herrera, Soro, Suarez, Quini e Milla