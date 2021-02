Foggia, ds Benevento: “Mai sottovalutare il Napoli, gara proibitiva ma noi cercheremo di fare punti”

Pasquale Foggia direttore sportivo del Benevento è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match di domenica contro il Napoli di Rino Gattuso.

Ecco quanto evidenziato:

“All’andata col Napoli facemmo un’ottima gara e Insigne decise la partita. Sarà una gara importante quella con gli azzurri, cercheremo di interpretare la gara con l’obiettivo di far punti anche se una minima disattenzione potrebbe essere fatale. Abbiamo giocatori di spessore a livello caratteriale, l’allenatore prepara al meglio le gare così importanti. Sarà una partita proibitiva ma il bello del calcio è anche questo.

Napoli in crisi? Se pensiamo che il Napoli è in crisi faremo l’errore più grande che potremmo fare. Il Napoli va rispettato perchè ha dei giocatori forti, ma come tutte le squadre affrontano periodi negativi.

Roberto Insigne? E’ pronto ormai per la serie A. Tanti di noi commettono l’errore di giudicare un giocatore dopo cinque mesi. Lui non ha mai avuto una continuità di campo e di gestione, cosa che noi gli abbiamo dato. Sapevamo che potesse essere un giocatore importante per la B ma anche per la A. Ha fatto un percorso di maturazione importante”.