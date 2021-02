Pedullà sicuro: “I problemi del Napoli aumenteranno con la nuova stagione! Il fratello di Osimhen ha detto una s*******a!”

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha partecipato a Ne Parliamo Il Lunedì, su Canale 8. Pedullà ha parlato dei futuri problemi del Napoli ed anche degli errori del fratello di Osimhen. Ecco quanto dichiarato da Pedullà.

“I problemi di oggi sono il 2% di quelli che ci saranno dal 2 luglio! Quelli che volevi vendere ti porterebbero ora meno soldi, non puoi vendere quelli che dovresti. Dovrai cambiare allenatore, management, senza la Champions. Se il Napoli non raggiunge la Champions è un guaio! Ora come ora non puoi vendere Fabian, Zielinski e Koulibaly che sono svalutati. L’unico calciatore che ha mercato è Lozano”.

Il giudizio su Osimhen va ovviamente sospeso. Ciò che però mi auguro è che il fratello di Osimhen vada a fare qualche aperitivo in più. Dovrebbero spegnere le radio perché dice delle s*******e enormi!”.