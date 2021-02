Granada, emergenza infortuni: Herrera in dubbio per la trasferta di Napoli

Ultima ora dalla Spagna, dall’infermeria del Granada non arrivano buone notizie per gli spagnoli. In vista della partita di giovedì, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Granada probabilmente dovrà fare a meno di un altro uomo.

Si tratta di Yangel Herrera, il centrocampista venezuelano è uscito malconcio dall’ultimo impegno di campionato contro l’Huesca. Dalle prime analisi, si tratterebbe di un infortunio muscolare che metterebbe in forte dubbio la presenza del centrocampista al Maradona. Dunque l’allenatore degli iberici dovrà scontare un’altra assenza per la trasferta di Napoli, in cui ci sarà da difendere il risultato dell’andata.