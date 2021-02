SKY – Clamorosa decisione, Insigne out: in campo Elmas e Politano!

Ci sarà una sorpresa nell’undici del Napoli che affronterà l’Atalanta a Bergamo, alle 18. Non una scelta tecnica, visto che Gattuso deve fare la conta degli uomini a disposizione e degli infortunati. Le scelte sono dettate puramente da un’emergenza che ha tenuto nove calciatori fuori per infortunio e Covid.

Due sono rientrati, Koulibaly e Ghoulam, ma si accomoderanno in panchina. Secondo quanto riferisce Sky Sport, anche Lorenzo Insigne non partirà titolare. Si tratta di una scelta di prevenzione: Gattuso vuole concedergli un po’ di riposo, visto che ultimamente ha giocato tantissimo e non era al meglio. Politano ha subito un colpo al costato contro il Granada, faceva fatica a respirare, ma sarà rischiato a Bergamo. Al posto del capitano alto a sinistra dovrebbe agire Eljif Elmas.