Esonero Gattuso? Chiariello svela: “A sostituirlo verrebbero solo Benitez o Spalletti”

Umberto Chiariello ha rilasciato il suo pensiero in merito alla sconfitta del Napoli contro l’Atalanta a Canale 21. Di seguito quanto evidenziato:

“Ve lo posso assicurare, Allegri al Napoli non viene. E lo stesso vale per Sarri. Gli unici che verrebbero sono Benitez, che so aver dato una sua disponibilità, oppure Spalletti che con 3,5-4 milioni lo porti a casa. Questi gli allenatori di fama disponibili. Altrimenti puoi pensare ad un traghettatore, o tenere Gattuso fino al termine della stagione, per poi puntare su Italiano, De Zerbi o profili simili”