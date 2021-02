Sky – Notizie positive dall’infermeria: Demme migliora e può recuperare per l’Atalanta, novità su Politano

“Domani faremo la conta degli infortunati”. Così ieri al termine della partita Rino Gattuso ha risposto ad una domanda su Matteo Politano, uscito a fine primo tempo di Granada-Napoli per un problema fisico.

Secondo Sky Sport, la conta è stata fatta e sull’esterno ex Inter le notizie che arrivano non dovrebbero essere cattive. Non sono preoccupanti le sue condizioni, che comunque resta un’ottima risorsa da gestire. Per il momento dovrebbe essere tra i convocati contro l’Atalanta.

Oltre a Matteo Politano – prosegue l’emittente satellitare – anche Diego Demme è in lieve ripresa e potrebbe recuperare. Ma valutazioni più certe su quest’ultimo saranno fatte nelle prossime ore.