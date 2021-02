De Maggio sul mercato di gennaio: “Non capisco perché abbiano deciso di vendere Milik, Llorente e Malcuit”

Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono sempre stato dalla parte di Gattuso, ma la prestazione di ieri sera è stata imbarazzante. Si pensava che con la vittoria contro la Juventus sarebbero cambiate le cose, ma non è stato così.

Ho visto una squadra spenta, a tratti rassegnata. Gli infortuni stanno influendo, ma questi non devono essere una giustificazione. Non capisco perchè la società ha deciso di vendere Milik, Llorente e Malcuit sapendo come sia corta la rosa. Osimhen è al 30% e Di Lorenzo non può giocarle tutte. Malcuit non andava venduto, non lo accetto! Di chi è la colpa? Di certo non solo di Gattuso, la colpa non è mai del singolo.

E’ vero. Abbiamo vinto contro la Juve ma nelle ultime quattro partite il Napoli ha anche perso con il Genoa, l’Atalanta e il Granada. La squadra deve fare la squadra, non bisogna deresponsabilizzare i calciatori.“