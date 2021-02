PRIMAVERA – Troppe assenze, il Napoli perde il recupero in campionato: il Pisa si impone per 3-1

Brutta notizia per il Napoli Primavera di mister Cascione. Gli azzurrini sono stati impegnati oggi pomeriggio a Pisa per il recupero del match della quarta giornata di campionato che i partenopei avevano saltato causa Covid. Ebbene per il Napoli, che insegue il Lecce in testa alla classifica, è arrivato un brusco stop. I toscani si sono imposti per 3-1 con le reti di Mauro, Panattoni e Del Rosso. A nulla è valso il gol del momentaneo 2-1 di Ambrosino che aveva provato ad accorciare le distanze.

Per gli azzurrini si tratta della seconda sconfitta in campionato (la prima era arrivata proprio con il Lecce). A pesare sono state certamente le tante assenze, con ben 6 calciatori convocati in prima squadra da mister Gattuso per l’impegno di Europa League contro il Granada. Il Napoli Primavera resta così a 11 punti in classifica con ancora due gare da recuperare. Il Lecce capolista comanda la graduatoria con 22 punti. Nel prossimo impegno gli azzurrini affronteranno la Salernitana, fanalino di coda.

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI (3-4-1-2): Daniele; Guarino, Spedalieri, Barba; Potenza, Cataldi, Iaccarino, Acampa; Vergara, Umile; Furina.

In panchina: Pinto, Sepe, Amoah, Sami, Nzila, Romano, Di Dona, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Cascione.