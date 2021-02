Marolda critico: “La vittoria sulla Juve mi ha riportato a quando batterla sembrava un’impresa”

Ai microfoni di Canale 21, nel corso del programma Il Bello Del Calcio, è intervenuto Ciccio Marolda per parlare di alcune tematiche in casa Napoli. Il giornalista ha commentato la vittoria del Napoli sulla Juventus, provocando sorpresa negli altri ospiti in studio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“É inutile festeggiare la vittoria sulla Juventus, nel secondo tempo il Napoli non ha passato il centrocampo neanche una volta. A inizio campionato si pensava avessimo la squadra per giocare queste partite in equilibrio. Il tipo di vittoria mi ha fatto tornare indietro di tanti anni, quando batterla sembrava un’impresa. La partita è stata molto sofferta, non bisogna esaltare la vittoria“.