Sportitalia – Gattuso ad un punto di non ritorno ma De Laurentiis non ha l’allenatore pronto per fare il cambio ora

Il collega ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso della serata odierna. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“La situazione Gattuso è arrivata ad un punto di non ritorno da dopo Verona. Il fatto che ci sia stato uno tsunami a livello di organico ed infortuni non aiuta, ma anche prima. Dopo Verona ADL voleva cambiare ma non l’ha fatto, ora può farlo ma non vuole. Non ha l’allenatore pronto per fare il cambio ora. Ci sono degli errori tattici nel Napoli che non sono ammissibili in Serie A, ma sicuramente il conflitto che è in atto incide sulla squadra“