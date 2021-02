Fiorentina, caso Callejòn? Secondo per ingaggio, ma dietro nelle gerarchie

Josè Maria Callejòn non sta incantando Firenze, anzi. L’esterno spagnolo, accasatosi ai viola dopo aver trascorso 7 anni a Napoli, sta diventando un caso in terra toscana. Da inizio stagione Calletì non sta rendendo come sperato, complice inizialmente un modulo che vedeva penalizzato l’ala destra. Ora però, con l’arrivo di Prandelli ed il passaggio al 4-3-3 (modulo a lui più funzionale), Callejòn resta in panchina. L’ex ct azzurro gli preferisce, infatti, anche Eysseric.

La Nazione mette però in risalto un dato particolare. Tutto ciò contrasta con la tabella degli ingaggi viola, dove l’esterno occupa il secondo posto alle spalle di Ribery con 2,2 milioni di stipendio stagionale. Per questo a gennaio il giocatore è stato un’idea del Granada e poi del Parma: discorsi che la Fiorentina dovrà riprendere subito in vista della prossima stagione.