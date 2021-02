Hamsik, l’agente: “Hanno fatto partire con troppa facilità Marek e ora al Napoli manca uno come lui”

Alla radio ufficiale della SSC NAPOLI, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’agente dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, Martin Petras, per dire la sua riguardo al periodo che sta attraversando il Napoli e l’addio dello slovacco dal capoluogo campano. Ecco quanto emerso:

“Credo che nessuno abbia colto l’eredità di Marek. Per me lo hanno lasciato andare con troppa facilità e in questo momento il Napoli risente la mancanza di uno come lui. Lobotka? All’esordio ha fatto un grande campionato in Spagna. Non comprendo come non riesca ad inserirsi in questo Napoli. Lo vedo in difficoltà a livello di adattamento col calcio italiano”.