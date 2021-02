Si apre la settimana decisiva per la Coppa Italia: ecco quanto vale il secondo trofeo nazionale

Entriamo nella settimana decisiva per la Coppa Italia in cui si decideranno le finaliste dell’edizione 2020/21. A contendersi la finale sono Atalanta, Napoli, Juventus e Inter.Gli azzurri sfideranno mercoledì 10 febbraio l’Atalanta per un posto in finale dopo il match d’andata conclusosi per 0-0 al Maradona.

La finale, si disputerà a maggio in sede ancora da stabilire ma con la possibilità che si terrà al San Siro visto che l’Olimpico di Roma sarà impegnato per EURO 2020.

Quanto vale la Coppa Italia?

Tutte le squadre si imbattono alla conquista del trofeo ma solo una sarà eletta vincitrice: ma qual è il valore della competizione? Stando a quanto analizzato da Calcio e Finanza, il montepremi valido per l’edizione in corso ammonta a 15 milioni di euro, cifra in calo rispetto al 2019/20.

Per quanto riguarda l’accesso agli ottavi di finale, i club hanno incassato 250 mila euro, mentre per i quarti le società partecipanti hanno incassato altri 470 mila euro circa.

L’accesso alla semifinale, invece, ha portato 950 mila euro nelle casse dei club, quindi ad Inter, Juve, Napoli e Atalanta, con soli di queste due squadre si contenderanno la parte maggiore dei montepremi. La squadra vincitrice porterà a casa 2,7 milioni di euro, mentre la finalista sconfitta incasserà circa 1,15 milioni di euro.