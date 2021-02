HIGHLIGHTS GENOA NAPOLI – È terminata da pochi istanti la sfida tra Napoli e Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della 21ª giornata di Serie A. La partita è terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei rossoblu, grazie alla doppietta di Goran Pandev ed il gol di Matteo Politano. Manca ancora la vittoria dopo il pareggio in casa contro l’Atalanta. Azzurri che creano moltissimo, ma non riescono a raccogliere quanto dovrebbero e vengono puniti da due errori grossolani in difesa.

HIGHLIGHTS GENOA NAPOLI

Formazioni Genoa Napoli

Di seguito le formazioni ufficiali, non mancano le sorprese nelle scelte dei due tecnici, Davide Ballardini e Gennaro Gattuso:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Pandev.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

Highlights Genoa Napoli, la sintesi del match

Il Napoli parte forte, con qualche occasione dalle parti di Perin, ma è il Genoa ad andare in vantaggio. All’11º minuto passaggio sbagliato in maniera sanguinosa da parte di Maksimovic, che regala un cioccolatino ai rossoblu: Pandev ringrazia e sigla il gol del vantaggio. In ricordo dei suoi trascorsi al Napoli, l’attaccante macedone non ha esultato. Azzurri che cercano il pareggio con insistenza e al 24º colpiscono la traversa con un bel colpo di testa di Petagna sugli sviluppi di un calcio di punizione. La rete però la trova il Genoa, ancora con Goran Pandev, che viene servito tra le linee da Zajc e punisce Ospina ancora una volta. A dieci minuti dalla fine prova a riaprirla il Napoli con la rete di Matteo Politano, che approfitta di un errore della retroguardia rossoblu. Finisce così il match allo stadio Marassi, con il Napoli che non riesce a scrollarsi da dosso i fantasmi della crisi di risultati.