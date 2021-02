UFFICIALE – Napoli Primavera, ceduti due calciatori: tutti i movimenti di mercato

Si conclude la sessione invernale di calciomercato anche per il Napoli Primavera. Un attaccante e un centrocampista lasciano la squadra allenata da Emmanuel Cascione. Si tratta di Attilio Altomare (18 anni), attaccante, ceduto alla Gladiator, formazione che milita in Serie D, e del centrocampista Giovanni Ceparano (18 anni), passato in prestito all’Afragolese, inclusa nello stesso girone del Gladiator. In totale sono tre le cessioni operate dalla società di De Laurentiis, ai due diciottenni si somma anche il ritorno al Fiorenzuola del difensore centrale Filippo Facchini (19 anni).

Per le entrate, invece il Napoli ha acquisito il difensore centrale Jonathan Spedalieri (19), ex Fiorentina e Potenza, mentre dal Catanzaro è arrivato l’attaccante Vincenzo Furina (18). Rientrato dal prestito alla Fermana Valerio Labriola (19). Infine a centrocampo da qualche tempo c’è stato l’innesto di Riccardo Cataldi (20), centrocampista rimasto svincolato dopo il fallimento del Trapani.