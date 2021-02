Pistocchi: “Capisco Gattuso, non era il momento di far uscire queste cose alla stampa. Il ritorno al 4-3-3 è positivo”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Pistocchi per parlare della situazione in casa Napoli e dei contatti tra dirigenza e Maurizio Sarri. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Sarri e ADL non si sono lasciati benissimo. Quello che ha fatto Maurizio a Napoli doveva rimanere una medaglia sul petto della società, mister e squadra. Così non è stato ma non so se sarebbe facile ristabilire un rapporto. Mai dire mai nella vita se si ammettono gli errori. Dal punto di vista tecnico sarebbe una cosa molto positiva, il calcio che ha fatto vedere il suo Napoli era talmente appassionante che la gente che ama il calcio, al di là del tifo, guardava il Napoli.

Il fatto che siano uscite queste notizie non è una cosa positiva per la società. Tutte fanno delle verifiche durante la stagione, ma non escono fuori. Capisco benissimo Rino, ha una partita in meno e potrebbe andare a -6 dalla vetta della classifica. Non è il momento di far uscire queste cose alla stampa ma se mi metto nei panni di Gattuso sono molto deluso.

Ci sono molti spunti per la partita di domani, il Napoli viene da brutte prestazioni anche col Parma, non mi è piaciuto. Ha lasciato il predominio del possesso ai crociati spesso. Il Napoli deve trovare di nuovo l’identità. Il problema quest’anno è che è una squadra altalenante. Il ritorno al 433 è positivo, questa squadra è positiva per questo modulo invece che nel 4231 per delle problematiche connesse già tempo fa con Benitez”.