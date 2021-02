Venerato: “Serviva un terzino sinistro di spessore. Il presidente deve uscire allo scoperto, altrimenti Mendes cercherà nuove soluzioni per Gattuso”

Ciro Venerato, giornalista napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non acquisterà nessuno in questa ultima giornata di campionato, nemmeno Zaccagni da lasciare poi in prestito al Verona. Sarebbe però servito un terzino sinistro di spessore. Sono a Milano per motivi di lavoro, e ti dico che molti procuratori mi chiedono cosa succede a Napoli, se Gattuso e Giuntoli restano. Queste incertezze non giovano, soprattutto sul futuro. Il contratto del mister è stato riscritto a dicembre, e nelle partite tra Napoli e Verona qualcosa è cambiato nella testa di De Laurentiis, ma non sono presuntuoso da dirlo. Il tweet è un “pannicello caldo” sulle ferite di Gattuso. Il presidente deve uscire allo scoperto, perché quando fai raggiungere all’allenatore un accordo di rinnovo dopo tre mesi di trattativa da far firmare la prima settimana post calciomercato, è perché ha paura di far sfumare tutto. Lo voleva blindare a Napoli, e dalla Filmauro mi dicono che sono pronti all’ok del presidente per farlo firmare. Qui c’è un accordo stipulato, e se non si rinnova, Mendes (agente Gattuso, ndr.) cercherà nuove soluzioni per il suo assistito. La squadra è molto legata a Gattuso. Un allenatore non va delegittimato, soprattutto in un momento così importante per la stagione. Qualsiasi sia la scelta, la proprietà deve fare una scelta”.