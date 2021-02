Lozano fa impazzire i difensori avversari: 22 cartellini gialli procurati in 20 giornate

È l’arma in più di questo Napoli e non lo scopriamo di certo oggi. Hirving Lozano è un giocatore diventato fondamentale per gli schemi azzurri sia per la sua imprevedibilità che per i suoi gol. La prima, soprattutto, riesce a creare sempre la superiorità numerica adatta per far male dal punto di vista offensivo.

Basta pensare che il Chucky ha causato 22 cartellini gialli ai difensori avversari in 20 giornate di Serie A, tantissimi. Ed è importantissimo avere un calciatore del genere in rosa, considerando quanto può cambiare la gara di un difensore già ammonito magari dopo pochi minuti di gioco, come è accaduto con Gagliolo ieri al Maradona.