Il CdS bacchetta Gattuso: Ancelotti non si comportò così quando lesse il suo nome per sostituirlo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport bacchetta la reazione di Gennaro Gattuso nel post partita di Napoli-Parma, concentrandosi sulle sue lamentele contro la società. Ecco quanto riportato da Ivan Zazzaroni nel suo editoriale:

“Rino non può certo stupirsi delle abitudini e delle debolezze del presidente, proprio perché nell’autunno 2019 lo fece cercare per dirgli di tenersi pronto a sostituire Ancelotti, l’amato maestro. Rino aveva altre offerte anche allora (la Fiorentina) ma decise di aspettare il Napoli: Ancelotti lesse spesso il suo nome sui giornali e non fece una piega fino alla cena dell’esonero. Il silenzio dell’amico non gli fece piacere, ma capì la situazione: Rino non avrebbe potuto che comportarsi così. Ora Gattuso è Ancelotti e Benitez Gattuso. Il più classico dei giochi di ruolo”