Bacconi: “Gattuso con quelle dichiarazioni sperava in una reazione della società”

Adriano Bacconi ha parlato a proposito di Gennaro Gattuso e le sue esternazioni del post gara di Napoli Parma, nel corso de Il bello del calcio, trasmissione televisiva a cura di Canale 21. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“A mio avviso Gattuso ha fatto questa esternazione violenta sperando in una reazione altrettanto forte della società in un senso o nell’altro: rinnovo del contratto e della fiducia oppure andare via e lasciare il timone della squadra a qualche altro. A questa scossa dell’allenatore non c’è stata alcuna risposta, ed è strano che in presenza di simili dichiarazioni il Napoli non abbia preso alcuna posizione. Mi viene da pensare che con quel tweet il club credesse di aver chiuso la questione“.