Tuttosport – Domani De Lurentiis sarà al Maradona per incontrare la squadra e Gattuso

Domani al Diego Armando Maradona il Napoli si giocherà l’approdo alle semifinali di Coppa Italia contro lo Spezia. Ci sarà anche De Laurentiis che vuole incontrare Gattuso e la squadra dopo la sconfitta di Verona. Ecco quanto scrive Tuttosport:

“Dalla rabbia per il 3-1 del Bentegodi, il presidente è passato alla fase della verifica, per capire se la squadra continua a seguire il suo coach. Niente ribaltone in panchina, però chiede risposte da Gattuso e dalla squadra. Domani contro lo Spezia per i quarti di Coppa Italia è atteso anche De Laurentiis allo stadio, sarà la prima volta che incontrerà l’allenatore e la squadra dopo l’amarezza di Verona”.